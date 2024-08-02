Россия получила от Украины 38 тел погибших бойцов

Очередной раунд обмена телами погибших провели Россия и Украина. Представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в комментарии РБК заявил, что украинская сторона передала тела 38 погибших военных.

Он подчеркнул, что процедуру обмена провели силами Министерства обороны России.

«250 тел отдали, 38 вернули», — добавил Саралиев.

В украинском Координационном штабе по вопросам пленных данные подтвердили и уточнили, что тела пришли с различных направлений от Луганской Народной Республики до Херсонской области. В организации добавили, что обмен прошел при участии международных организаций.

Россия и Украина также регулярно проводят обмен военнопленными. В последний раз такая процедура прошла в середине июля по формуле 95 на 95. В пресс-службе Минобороны заявили, что гуманитарное участие в обмене приняли представители Объединенных Арабских Эмиратов.