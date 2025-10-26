Россия обладает и смелостью, и необходимыми средствами для ответа на потенциальную военную угрозу со стороны США, включая ядерную триаду. Об этом сообщила китайская интернет-компания NetEase .

В статье отметили, что в случае начала третьей мировой войны только одна страна в мире посмеет сбросить ракеты на США. Как сказал американский генерал на слушаниях в конгрессе — это Россия.

Москва развеяла миф об абсолютной безопасности Америки, поэтому в Вашингтоне осознали, что русские не будут колебаться в случае начала третьей мировой войны.

Стратегическая ядерная мощь России не уступает американской. На вооружении ВС РФ стоит стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат», способный нести от 10 до 15 управляемых ядерных боеголовок и обходить современные ПРО.

На море — бесшумная атомная субмарина проекта 955 «Борей», несущая 16 твердотопливных баллистических ракет Р–30 «Булава».

В небе — бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», запускающий крылатые ракеты и регулярно пролетающий рядом с опознавательной зоной американской ПВО. Это инструмент стратегического сдерживания.

«Даже при худшем сценарии Россия будет способна нанести ответный ядерный удар. По оценке американских военных, США могут „уничтожить Россию 10 раз, но, чтобы уничтожить США, будет достаточно одного удара со стороны Москвы“, — говорится в материале.

Ранее эксперт по ЯО Ивана Хьюджес предупредила, что вероятный ядерный конфликт между Россией и США продлится 72 минуты.