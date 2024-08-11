Россия подготовила «сюрпризы» для истребителей F-16 в виде прокачанных ракет

В России сконструировали ракету, которая способна противодействовать разным истребителям, включая самолеты F-16. Об этом сообщил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ в эфире телеканала «Звезда» .

«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы. <…> Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик, отвечая на вопрос, есть ли у российской авиации средства поражения истребителей F-16.

Он уточнил, что модернизированная ракета справится не только с F-16, но и с другими натовскими истребителями в зоне СВО. Название пока военный не стал раскрывать, но пояснил, что ракета имеет повышенную точность и улучшенную систему по маневрирующим целям.

Ранее спецназу «Ахмат» выдали новые дроны «Борз» для борьбы с украинской техникой в Курской области. Военные уже приступили к тестированию беспилотников.