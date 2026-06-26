Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН после атаки ВСУ на автобус

Российская сторона поддержала запрос Белоруссии по срочному созыву СБ ООН из-за обстрела ВСУ автобуса с мирными жителями. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда Анна Евстигнеева, чьи слова привело РИА «Новости».

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей», — сказала она.

Евстигнеева выразила надежду, что члены Совбеза дадут принципиальную оценку преступлению против мирного населения.

ВСУ 17 июня атаковали двухэтажный автобус в Брянской области, в котором находились детская футбольная команда и воспитанники танцевальной студии из Гомеля и Речиц. Сопровождающая погибла, еще восемь человек пострадали.