Белорусские следователи прибыли на место удара БПЛА по автобусу с детьми

Следственная группа из Белоруссии прибыла на место удара украинского беспилотника по автобусу с детьми, который следовал по маршруту Гомель — Геленджик. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко .

По ее словам, российские следователи организовали выезд белорусских коллег к месту атаки и к месту хранения поврежденного транспортного средства, обеспечив возможность его визуального осмотра.

Белорусские следователи изучили материалы уголовного дела и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. Им передали копии необходимых процессуальных документов.

В среду, 17 июня, ВСУ атаковали двухэтажный автобус в Брянской области, в котором находились детская футбольная команда и воспитанники танцевальной студии из Речиц и Гомеля. Одна сопровождающая погибла, еще восемь человек получили ранения. В Белоруссии по факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.