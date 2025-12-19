Россия передала Украине тела тысячи погибших военных

Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших украинских военных. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

По его словам, обмен состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

«Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских военных», — написал Мединский.

Ранее стало известно, что ВСУ с начала года потеряли более полумиллиона военнослужащих. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, Украина не может восполнить эти потери за счет принудительной мобилизации.