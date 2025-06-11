Россия передала Украине 1200 тел военных

Россия передала Украине более 1200 тел погибших военных

Владимир Мединский
Фото: Владимир Мединский/Telegram

Россия передала Украине 1212 тел погибших военных, получив взамен 27 своих убитых бойцов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал он.

Мединский отметил, что переговоры продолжатся, а 12 июня начнется обмен тяжелоранеными военнопленными.

Несколько дней назад Украина в одностороннем порядке в последний момент перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок, не назвав конкретной причины. По мнению бывшего украинского политика Виктора Медведчука, киевские власти не хотели тратиться на выплаты значительных компенсаций семьям убитых.

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