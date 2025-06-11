Россия передала Украине 1200 тел военных

Россия передала Украине 1212 тел погибших военных, получив взамен 27 своих убитых бойцов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
«Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал он.
Мединский отметил, что переговоры продолжатся, а 12 июня начнется обмен тяжелоранеными военнопленными.
Несколько дней назад Украина в одностороннем порядке в последний момент перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок, не назвав конкретной причины. По мнению бывшего украинского политика Виктора Медведчука, киевские власти не хотели тратиться на выплаты значительных компенсаций семьям убитых.
Территория на проспекте Боголюбова в Дубне лидирует в голосовании за благоустройство
Мемориал медикам-героям установили в деревне Донино в Раменском
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте