Ложь киевского режима о российских потерях на поле боя раскрыли обмены телами погибших военных между Украиной и Россией. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, „смотрите, у русских погибает бешеное количество“ — ну давайте посмотрим просто на передачу тел», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что думающие люди понимают, что Украина не в состоянии передать останки погибших российских военных в таком количестве, как декларирует. По этой причине киевский режим ограничивается только резонансными заявлениями. На Украине заявляют, что русских очень много погибло на поле боя, но предъявить тела не могут якобы из-за военной тайны.

Ранее Мирошник сообщал, что российские удары по одесским портам оправданны, так как через них следовали суда с военными грузами.