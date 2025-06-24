Украина обвинила Россию в подлоге при передаче тел погибших военных, но российская сторона опровергла это. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник в переговорной группе, подробно разобрав претензии Киева.

В середине июня 2025 года министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что российская сторона подменила тело украинского военнослужащего, «подбросив» вместо него останки российского бойца Бугаева в мешке № 192/25. В качестве доказательства он представил фотографии документов Бугаева.

По словам собеседника агентства, в действительности мешок № 192/25 передали Украине еще в начале 2025 года с телом военнослужащего ВСУ Николая Дидыка, что подтверждается актом передачи.

Он подчеркнул, что Дидык был официально захоронен 12 июня 2025 года, о чем свидетельствует некролог на сайте Обуховского горсовета.

Согласно акту, украинская сторона получила мешок № 567 с неопознанными останками в форме ВСУ, а затем вернула тот же мешок, внезапно «обнаружив» в нем документы Бугаева.

«Тело погибшего российского военнослужащего пролежало более года, при этом документы сохранились в идеальном состоянии, и это говорит о том, что у кого-то они хранились отдельно», — добавил источник.

По его словам, Россия готова передать ВСУ еще около трех тысяч тел погибших военных, но Украина отказывается их принимать, предпочитая выдвигать беспочвенные обвинения.