Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружила в Днепропетровской области Украины следы запрещенного токсичного химиката, запрещенного к применению в зоне боевых действий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление организации в соцсети Х.

«Отчет ОЗХО о визите технической миссии на Украину подтверждает наличие токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS», — заявили в организации.

По данным техмиссии, предполагаемый случай произошел 20 сентября 2024 года в районе села Ильинка Днепропетровской области, где применили «средства борьбы с беспорядками». Специалисты ОЗХО изучили корпус гранаты и два образца почвы, выяснив, что они содержали следы слезоточивого газа.

В организации подчеркнули, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия, запрещено использовать такие агенты в боевых действиях.

Ранее командир разведроты с позывным Кирей сообщил, что украинские боевики сбросили на их позиции на Кураховском направлении химический газ.