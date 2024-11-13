Россия обменяла девять женщин, служивших поварихами в бригаде «Азов»

Россия обменяла девять женщин, которые работали поварихами в бригаде «Азов»*. Об этом сообщила адвокат Татьяна Степкина, ее слова передал ТАСС .

Речь идет о женщинах, дело которых слушают в Южном окружном военном суде. На скамье подсудимых остается 12 человек.

Девять обмененных фигуранток работали в тылу на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Часть из них задержали в марте 2022 года при попытке пересечения блок-поста на юго-западе города. Остальных участниц батальона поймали в апреле того же года.

Ранее руководитель патронатной службы «Ангелы Азова»* Елена Толкачева призвала мужчин, которые не хотят отправляться на передовую, отказаться от украинского гражданства. Для этого нужно находиться в другой стране, потому что подать соответствующее заявление можно только в украинское консульство. При этом большей части украинцев во время военного положения не позволяют покидать страну.

* Террористические организации, запрещенные на территории России.