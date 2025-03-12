Россия никогда не примет размещения войск НАТО на Украине — Лавров

Лавров: войска НАТО на Украине под любым флагом будут угрожать России

Kay Nietfeld/dpa
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Россия ни на каких условиях не примет размещения войск НАТО на Украине, поскольку считает их угрозой собственной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

«Если расширение НАТО признается, по крайней мере Дональдом Трампом, как одна из коренных причин [конфликта на Украине], то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — подчеркнул глава МИД.

Он задался вопросом, как войска стран, объявивших Россию врагом, смогут действовать в качестве миротворцев.

В феврале Лавров уже исключал возможность размещения миротворцев из стран Евросоюза на Украине по окончании конфликта.

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