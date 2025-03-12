Лавров: войска НАТО на Украине под любым флагом будут угрожать России

Россия ни на каких условиях не примет размещения войск НАТО на Украине, поскольку считает их угрозой собственной безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

«Если расширение НАТО признается, по крайней мере Дональдом Трампом, как одна из коренных причин [конфликта на Украине], то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — подчеркнул глава МИД.

Он задался вопросом, как войска стран, объявивших Россию врагом, смогут действовать в качестве миротворцев.

В феврале Лавров уже исключал возможность размещения миротворцев из стран Евросоюза на Украине по окончании конфликта.