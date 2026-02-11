Лавров: Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

Россия не получила состоящий из 20 пунктов мирный план по Украине. Об этом интернет-проекту « Эмпатия Манучи » сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Сейчас размахивают „документом“ из 20 пунктов, который никто ни официально, ни неофициально нам не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ», — заявил он.

Министр добавил, что после саммита на Аляске с участием президентом России и США можно было оперативно согласовать договор об урегулировании на Украине, однако документ несколько раз перелопатили.

Лавров добавил, что гарантии безопасности Украине создаются против России.

«Киевский режим говорит, что де-факто готов остановиться, но при понимании, что европейцы дадут ратифицированные парламентами гарантии безопасности и разместят войска», — напомнил глава МИД.

Ранее Лавров пообещал, что Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель.