Россия завершит процесс возвращения изначально русских территорий в «родную гавань», как того желают русскоязычные жители Украины. Об заявил глава МИД Сергей Лавров на торжественном собрании ко Дню дипломатического работника, сообщило РИА «Новости» .

«Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в „родную гавань“ в полном соответствии с чаяниями этих людей», — сказал он.

Народы Крыма, Новороссии и Донбасса свою волю уже выразили на референдумах. Права людей, которые останутся под властью украинских властей, должны быть восстановлены. При этом первопричину конфликта следует искоренить, устранив военные угрозы нацбезопасности России.

Ранее Лавров высказался об окончании действия ДСНВ, пояснив, что России предстоит определиться с подходами, позволяющими сохранить предсказуемость в сфере стратегической стабильности.