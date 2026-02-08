Ростех: в России не кончатся танки, несмотря на заявления врага

Танки у России не закончатся, несмотря на заявления противника. Об этом в интервью ТАСС заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

По его словам, в зоне спецоперации растет присутствие новой и модернизированной боевой техники.

«Это Т-90М „Прорыв“, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Наш концерн „Уралвагонзавод“ нарастил выпуск танков в разы», — уточнил Оздоев.

Технику постоянно дорабатывают и улучшают с учетом реального боевого опыта, возможности и живучесть машин существенно повышаются. Специалисты выстроили отточенную систему эвакуации и ремонта, благодаря чему танки быстро возвращаются в строй.

Военный аналитик Брэндон Вайхерт ранее заявил, что созданный еще в советское время танк Т-72 можно считать определяющим оружием украинского конфликта.