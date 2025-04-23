Россия не допустит размещения войск ЕС на Украине

Матвиенко: РФ никогда не поддержит идею размещения европейских войск на Украине

Россия никогда не станет участвовать в переговорах, на которых обсуждается идея размещения европейских войск на Украине. Об этом во время рабочего визита в Республику Коми сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова привело РИА «Новости» .

Сенатор подчеркнула, что для российской стороны подобная инициатива неприемлема, шансов на успех у нее нет никаких.

«Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий возможного размещения европейских войск на Украине, ни на каких переговорах, ни за каким переговорным столом», — заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что этот вопрос касается безопасности и суверенитета Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Франция и Великобритания стали единственными европейскими державами, рассматривающими введение войск на Украину после прекращения боевых действий.