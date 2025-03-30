Раскрыты планы Европы по отправке военных на Украину после достижения мира

Великобритания и Франция стали единственными европейскими державами, которые рассматривают введение войск на Украину после прекращения боевых действий. Остальные страны выступили против на фоне вероятной отмены поддержки США, сообщила газета The Washington Post по итогам встречи в Париже.

Европейские чиновники на условиях анонимности исключили достижение мирного урегулирования в ближайшее время, но при этом они допустили смягчение части антироссийских санкций в ходе переговоров о прекращения огня, чтобы в конечном итоге выйти на мирное соглашение с предоставлением Украине сил сдерживания от нового вторжения.

Франция и Великобритания выступили за размещение на украинской территории «коалиции добровольцев», которые встанут на защиту городов и ключевых объектов» вдали от линии соприкосновения. Они также призвали оказать дополнительную материально-техническую поддержку и провести обучение украинской армии.

Остальные европейские страны предложили ввести патрулирование в небе Украины или в нейтральных водах Черного моря. Свою позицию они объяснили ограничениями, связанными с размещением большого количества войск.

Участники встречи договорились о том, что в ближайшие недели объединенная группа военных отправится на Украину, чтобы определить, сколько сил сдерживания потребуется в случае достижения мирного урегулирования и где их можно разместить.

Встреча лидеров 30 поддерживающих Украину стран, вошедших в «коалицию желающих», прошла в Париже в минувший четверг, 27 марта. Ее участники обсудили не только проблемы Украины, но и страх европейских стран остаться без поддержки США в случае военного конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном объявил, что рассчитывает на размещение военных из стран-партнеров с продолжением обсуждений гарантий безопасности.