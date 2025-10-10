Россия нанесла удар возмездия по энергосистеме военных заводов Украины

Минобороны заявило об ударе возмездия по энергосистеме военных заводов Украины

Российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленных предприятий Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны, это стало ответом на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам.

В ведомстве уточнили, что для ночного массированного удара военные использовали высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в пресс-службе.

В минувший понедельник, 6 октября, украинские беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Упавшие обломки летательных аппаратов ранили двух человек и вызвали пожар на территории предприятия.

В зону падения осколков также попал частный жилой дом в селе Дедеркой. Обломки дрона выбили стекла и спровоцировали пожар, который быстро ликвидировали.