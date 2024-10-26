Лукашенко оценил «план победы» Зеленского

Озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» не коррелирует с ситуацией на фронте. Об этом в интервью российским СМИ заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова привело БелТА .

Президент Белоруссии напомнил, что российские войска продвигаются по всем фронтам и освободили треть захваченных территорий в Курской области. Зеленский предлагает разные форматы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги и не соответствуют тому, что происходит в зоне СВО.

«„План победы“ его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться», — подчеркнул Лукашенко.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заметил, что «план победы» Зеленского нереалистичный и неосуществимый. Политик заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.