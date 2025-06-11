Мединский заявил о желании России как можно скорее завершить конфликт с Украиной

Конфликт России и Украины усугубляет различия между странами, и его следует завершить как можно скорее. Об этом газете The Wall Street Journal заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

Он объяснил, что на Западе украинский конфликт ошибочно сравнивают с войной между Англией и Францией. Мединский уточнил, что у европейских стран абсолютно разные история и культура, в отличие от России и Украины.

По этой причине украинский кризис стал братоубийственным противостоянием между странами, которым суждено быть близкими союзниками.

«Это как конфликт между двумя братьями — старшим и младшим, — о том, кто из них умнее и влиятельнее», — подчеркнул дипломат.

Ранее Мединский не исключил, что Украина может снова потерять территории из-за нежелания идти на компромиссы. По его словам, стана руководствуется чужими национальными интересами.