Глава Курчатова Корпунков призвал жителей не поддаваться панике

Обстановка в Курской области остается напряженной, однако жителям не следует поддаваться панике. Об этом заявил глава Курчатова Игорь Корпунков в Telegram-канале .

Курчатов является городом-спутником Курской АЭС.

Корпунков заверил, что находится на рабочем месте, все городские предприятия продолжают работу в штатном режиме.

«Враг использует против нас не только боевое вооружение, но и задействовал так называемый „психологический спецназ“. Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить!» — подчеркнул он.

Ранее в интернете появилось фейковое обращение, в котором врио губернатора области Алексей Смирнов якобы призывает жителей эвакуироваться. Однако видео при проверке оказалось подделанным. Власти региона также сообщили, что обзванивают жителей Курчатова сотрудники украинского ЦИПсО.