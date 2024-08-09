Глава Курчатова Корпунков призвал жителей не поддаваться панике

Фото: РИА «Новости»

Обстановка в Курской области остается напряженной, однако жителям не следует поддаваться панике. Об этом заявил глава Курчатова Игорь Корпунков в Telegram-канале.

Курчатов является городом-спутником Курской АЭС.

Корпунков заверил, что находится на рабочем месте, все городские предприятия продолжают работу в штатном режиме.

«Враг использует против нас не только боевое вооружение, но и задействовал так называемый „психологический спецназ“. Его цель — посеять панику среди населения, создать неуправляемую ситуацию и хаос. Наша общая задача — этого не допустить!» — подчеркнул он.

Ранее в интернете появилось фейковое обращение, в котором врио губернатора области Алексей Смирнов якобы призывает жителей эвакуироваться. Однако видео при проверке оказалось подделанным. Власти региона также сообщили, что обзванивают жителей Курчатова сотрудники украинского ЦИПсО.

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