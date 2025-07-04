Боец ВСУ отказался от обмена ради встречи с матерью

Пленный военнослужащий ВСУ Павел Больбот решил отказаться от обмена и захотел остаться в России, чтобы воссоединиться с родными. Об этом украинский боец рассказал ТАСС .

«Я хочу остаться сейчас в России, у меня мать старенькая, надо же помогать. А жену потом перетяну уже», — сказал он.

По словам военнопленного, он пытался получить российское гражданство еще когда жил на Украине, но у него ничего не получилось.

Своими планами на будущее Больбот делился в личном дневнике, который вел на фронте. По словам бойца, он специально попал в плен при первой же возможности, чтобы быть ближе к матери и родным, которые живут в России.

Ранее военнопленный Николай Чебан попросил президента Владимира Путина о помиловании. Он незаконно пересек границу Курской области, чтобы сдаться в плен и отказаться от гражданства Украины.