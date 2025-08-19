Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил помощник главы государства Владимир Мединский в Telegram-канале .

По его словам, российская сторона передала Украине 1000 тел солдат ВСУ, а взамен получила 19 тел своих военнослужащих.

Помощник президента уточнил, что обмен прошел по «Стамбульским договоренностям» и напомнил, что месяц назад процедура проходила на тех же условиях.

Ранее, 23 июля, в Стамбуле прошла третья встреча российских и украинских делегаций, где стороны подтвердили выполнение гуманитарных договоренностей второго раунда и договорились продолжить санитарные обмены.

Тогда Москва заявила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел военных и предложила обмен пленными — не менее 1200 с каждой стороны.