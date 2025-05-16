Россия и Украина обменялись телами погибших военных

РБК: Украина отдала 34 тела российских военных и получила взамен 909

Фото: РИА «Новости»

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украинская сторона получила 909 тел, а российская — 34. По данным украинского координационного штаба, часть возвращенных тел хранилась в российских моргах. Теперь следователям предстоит установить личности погибших.

В феврале уже состоялся подобный обмен. Тогда России вернули тела 45 военнослужащих, а Украине — 757.

Ранее пленный украинский боевик Юрий Татаренко рассказал, что командование ВСУ не пытается оперативно эвакуировать раненых военных, а вместо этого приказывает им ремонтировать блиндажи и в целом относится как к расходному материалу.

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