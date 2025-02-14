Россия вернула тела 45 российских военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.
По его словам, Россия вернула 45 тел погибших российских военнослужащих. Украине передали 757.
В октябре 2024 года также состоялся обмен телами бойцов, погибших в зоне СВО. Тогда украинская сторона получила 501 тело, а России вернули 89. Процедуру провели силами российского министерства обороны.
Россия и Украина регулярно проводят обмен военнопленными. В начале февраля 2025 года стало известно, что 150 российских военнослужащих вернулись домой после плена ВСУ. Взамен передали 150 украинских бойцов.
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