Россия вернула тела 45 российских военнослужащих

Депутат Саралиев сообщил о возвращении в Россию 45 тел военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

По его словам, Россия вернула 45 тел погибших российских военнослужащих. Украине передали 757.

В октябре 2024 года также состоялся обмен телами бойцов, погибших в зоне СВО. Тогда украинская сторона получила 501 тело, а России вернули 89. Процедуру провели силами российского министерства обороны.

Россия и Украина регулярно проводят обмен военнопленными. В начале февраля 2025 года стало известно, что 150 российских военнослужащих вернулись домой после плена ВСУ. Взамен передали 150 украинских бойцов.