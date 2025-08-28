Россия и Украина не договаривались о воздушном перемирии

Песков: между РФ и Украиной еще не было договоренностей о воздушном перемирии

Между Россией и Украиной пока не было никаких договоренностей насчет вероятного воздушного перемирия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», — процитировало его РИА «Новости».

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что Россия заинтересована в продолжении переговоров — это нужно для политико-дипломатического достижения целей на Украине. При этом вопросы, связанные с выходом на траекторию урегулирования нужно обсуждать в дискретном режиме.

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что США скоро представят примерный план гарантий безопасности для Украины. Однако многие пункты все еще нуждаются в согласовании, в том числе перечень о согласии России на размещение на украинской территории иностранного контингента.