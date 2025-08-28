США скоро покажут примерный план гарантий безопасности для Украины

Америка скоро представит свое видение по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили источники британского издания Financial Times .

«Представители [Белого дома] говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности», — заявили журналисты.

При этом в издании отметили, что многие пункты еще нуждаются в согласовании, в том числе перечень о согласии со стороны России на размещение иностранного контингента на территории Украины. Окончательное решение о гарантиях безопасности примут еще не скоро.

Однако чиновники смотрят на ситуацию с долей оптимизма. По их мнению, удалось преодолеть ключевое препятствие — нежелание американского лидера Дональда Трампа оказывать помощь.

Ранее Зеленский анонсировал предстоящие переговоры с американским правительством. По его словам, они пройдут в пятницу, 29 августа.