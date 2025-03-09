Россия и США решат, кто станет во главе Украины
Аналитик Меркурис не исключил разработку нового проекта сделки России и США
В рамках проведения полноценных мирных переговоров Россия и США будут решать, кто станет во главе Украины. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
По его мнению, конфликтующие стороны должны объявить прекращение огня, которое даст время на выполнение требований России. Речь идет о денацификации, восстановлении статуса русского языка и РПЦ, а также вывод ВСУ с новых территорий.
«Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — подчеркнул аналитик.
У украинских властей практически нет выбора, так как страна е сможет долго продержаться без поддержки США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине, потому что ему нужны хорошие отношения с Россией, заявил ранее полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.