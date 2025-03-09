В рамках проведения полноценных мирных переговоров Россия и США будут решать, кто станет во главе Украины. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube .

По его мнению, конфликтующие стороны должны объявить прекращение огня, которое даст время на выполнение требований России. Речь идет о денацификации, восстановлении статуса русского языка и РПЦ, а также вывод ВСУ с новых территорий.

«Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — подчеркнул аналитик.

У украинских властей практически нет выбора, так как страна е сможет долго продержаться без поддержки США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине, потому что ему нужны хорошие отношения с Россией, заявил ранее полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.