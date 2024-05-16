Россия и Китай выступили за прекращение шагов по затягиванию конфликта на Украине | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 12:42 Россия и Китай выступили за прекращение шагов по затягиванию конфликта на Украине Россия позитивно оценила объективную позицию Китая по украинскому вопросу Пресс-служба Кремля

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Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу. Это следует из текста совместного заявления РФ и КНР, опубликованного на сайте Кремля.

Россия разделяет подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе устава ООН во всей его полноте и совокупности.

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«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта», — указали в заявлении.

Россия и Китай призвали предотвратить переход противостояния на Украине в неконтролируемую фазу и подчеркнули важность диалога как оптимальной формы решения кризиса.

Стороны также выразили заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, низкой военно-политической напряженности и стабильности, а также развитии в этом регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Российский лидер поблагодарил председателя КНР за теплый прием.