Спецоперация 26 апреля 2024, 11:17 Россия достигнет всех целей в СВО — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: Россия достигнет всех целей спецоперации РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские военные выполнят все цели специальной операции на Украине. Об этом на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Армия России продолжает вести специальную военную операцию эффективно. Ее цели будут достигнуты», — заявил он.

Реклама

Глава ведомства добавил, что на основе полученного опыта развивается оборонно-промышленный комплекс страны, оптимизируется боевая работа российских войск, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий боевой и оперативной подготовки, совершенствуется система подготовки военных кадров.

«Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал», — подчеркнул министр.

Ранее Шойгу заявил, что украинский конфликт породили США, которые пытаются умышленно затянуть его как можно дольше.