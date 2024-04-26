26 апреля 2024, 11:17
Россия достигнет всех целей в СВО — Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Россия достигнет всех целей спецоперации
Российские военные выполнят все цели специальной операции на Украине. Об этом на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
«Армия России продолжает вести специальную военную операцию эффективно. Ее цели будут достигнуты», — заявил он.
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Глава ведомства добавил, что на основе полученного опыта развивается оборонно-промышленный комплекс страны, оптимизируется боевая работа российских войск, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий боевой и оперативной подготовки, совершенствуется система подготовки военных кадров.
«Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал», — подчеркнул министр.
Ранее Шойгу заявил, что украинский конфликт породили США, которые пытаются умышленно затянуть его как можно дольше.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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