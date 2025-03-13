Россия победит в конфликте с Украиной при любом исходе переговоров. Об этом бывший разведчик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вне зависимости от того, что будет происходить, русские победят или за столом переговоров, или на поле боя. Здесь нет таких обстоятельств, при которых Россия выйдет проигравшей», — сказал он.

Эксперт также выразил уверенность, что даже при возобновлении военных поставок ВСУ со стороны США ситуация не поменяется, потому что даже самые передовые западные разработки всегда были бесполезны в руках украинских солдат.

Риттер отметил, что Россия достигла превосходства и использует это доминирование все сильнее и сильнее. По мнению экс-разведчика, при таком давлении ВСУ начнут сдаваться еще до достижения каких-либо договоренностей о прекращении огня.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился, что Украина сможет вернуться к границам 2014 года. За время проведения спецоперации российские военные заняли много территорий.