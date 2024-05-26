«Это будет начало мировой войны». Медведев ответил на слова об ударе США по позициям РФ
Медведев: удар США по позициям РФ на Украине будет означать начало мировой войны
Американский удар по российским силам на Украине приведет к мировой войне, предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X. Так политик прокомментировал высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского.
Польский министр ранее заявил о том, что США якобы пригрозили Росси ударом по ее «целям на Украине обычными вооружениями» при условии, что ВС РФ применят ядерное оружие.
«Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они осторожнее поляков», — заметил в ответ Медведев.
Во-вторых, продолжил зампред Совбеза, удар американцев по российским позициям будет означать начало мировой войны.
«Министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать», — с иронией заключил политик.
Слова Сикорского ранее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, вместо таких высказываний ему стоило бы поделиться информацией о роли Вашингтона в подрыве «Северных потоков».