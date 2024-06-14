Россия будет ждать реакции на новые предложения Путина

Россия не станет «бегать» за другими странами после объявления предложений президента Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировал ТАСС .

Глава МИД подтвердил, что Россия будет ждать реакции на новые предложения. Он добавил, что послы подробно их разъяснят.

Ранее глава государства подтвердил, что страна готова к переговорам с Украиной. Для начала мирного урегулирования украинскому командованию следует вывести войска из новых российских регионов, указал Путин на встрече с руководством МИД. Украине также необходимо отказаться от планов вступить в Североатлантический альянс и официально сообщить об этом.