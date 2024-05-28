Россия будет делать то, что считает нужным, кто бы ни находился на Украине — Путин

Путин: Россия будет делать что считает нужным, кто бы ни находился на Украине

Фото: РИА «Новости»

Россия будет поступать так, как считает нужным, независимо от того, кто будет находиться на территории Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы прессы по итогам рабочей поездки в Узбекистан.

«Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. И вот это они должны знать точно», — констатировал он.

Рассуждая о легитимности власти на Украине, Путин напомнил, что конституция этой страны не предусматривает продление полномочий президента — об этом в документе вообще ничего нет. Можно продлить только полномочия Верховной рады.

Владимир Путин прибыл в Узбекистан 26 мая. Это была его третья зарубежная поездка после переизбрания. Прездент России провел переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и назвал их полезными и конструктивными. Обсуждались планы развития двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями по региональным проблемам.

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