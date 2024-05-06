Спецоперация 06 мая 2024, 16:05 России пришлось принять меры для защиты жителей Донбасса — Путин Путин: после восьми лет издевательств Киева над Донбассом Россия приняла меры РИА «Новости»

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Россия оказалась вынуждена принять меры по защите населения Донбасса после восьми лет издевательств со стороны Украины. Об этом на встрече с правительством заявил президент Владимир Путин.

«После восьми лет издевательства со стороны Киева над населением республик Донбассf мы убедились, что мирными средствами проблему не удается решить. Позднее стало ясно, что нас водили за нос, поэтому пришлось принять меры по защите жителей вооруженным путем», — сказал он.

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Путин добавил, что проживающие на территории воссоединившихся с Россией регионов люди всегда считали ее своей исторической родиной.

В конце февраля 2022 года Россия начала специальную операцию на Украине. Ее целями объявили демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Ранее Путин заявил, что с 2014 года жители Новороссии и Донбасса прошли непростые испытания, но сумели сохранить героизм и мужество. Он пообещал им навести порядок на этой территории.