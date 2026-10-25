Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после атаки на промзону в Ельце

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили опасного загрязнения воздуха после ракетного удара по промышленной зоне в Ельце Липецкой области. Об этом на платформе «Макс» сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

«Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Опасности для жителей нет», — написал глава города.

По словам Жабина, на месте продолжают работать оперативные службы. Пожарные локализуют и ликвидируют отдельные очаги возгорания, возникшие после удара. Ситуация находится под контролем.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ранее сообщал, что жертвой ракетной атаки на регион стал охранник предприятия в промзоне Ельца.

Также ранения получила фельдшер медицинского пункта, у нее повреждено бедро. Женщину оперативно доставили в больницу, а работников предприятия эвакуировали.