Росимущество передало Минобороны 202 ранее конфискованных автомобиля

За первое полугодие 2024 года Росимущество передало более 1400 единиц ранее конфискованного имущества, в том числе 202 транспортных средства министерству обороны. Об этом сообщило Федеральное агентство на официальном сайте .

Всего за первое полугодие 2024 года территориальные органы Росимущества передали 335 конфискованных автомобилей, 133 единицы — общественному движению «Народный фронт» для дальнейшей отправки в новые регионы России. В числе переданного имущества — легковые и грузовые машины, мотоциклы и квадроциклы.

Росимущество уточнило, что 193 транспортных средства конфисковали за вождение в пьяном виде. Больше всего автотранспорта передали территориальные органы Волгоградской, Нижегородской, Рязанской, Кемеровской и Курской областей.

В мае агентство передало на нужды СВО и «Народному фронту» четыре грузовика, 49 легковых автомобилей и 117 мотоциклов.