Проект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО внесут в Госдуму | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 12:53 Проект о передаче конфискованного оружия на нужды СВО внесут в Госдуму Хинштейн: в Думу внесут закон о передаче конфискованного оружия в зону СВО Пресс-служба МВД

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Законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации внесут в Госдуму. Об этом рассказал один из авторов проекта депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Учитывая несомненную важность и актуальность законопроекта, рассчитываем, что уже в мае он может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении», — отметил Хинштейн.

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Законопроект позволит решить проблему накопленного огнестрельного оружия на складах МВД и Росгвардии. Хинштейн отметил, что сейчас не предусмотрено повторное использование такого оружия, его нередко уничтожают.

«Многое из этого арсенала очень бы пригодилось в зоне СВО — например, дробовые ружья, эффективно показавшие себя против беспилотников», — добавил он.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, дающий право судебным приставам применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в некоторых случаях. Предлагаемые изменения нарушать права и законные интересы людей не будут. Все полномочия приставов строго регламентируют.