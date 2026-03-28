Росгвардия за неделю обезвредила свыше 400 взрывоопасных предметов в приграничье

За прошедшую неделю в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы обезвредили свыше 400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В их числе — восемь фугасных и противотанковых авиабомб, шесть реактивных и артиллерийских снарядов, ракета к комплексу «Бук», пять неуправляемых авиационных ракет, более 30 мин разного типа и 10 ударных беспилотников.

Кроме того, военные изъяли свыше 200 выстрелов к гранатометам, 67 гранат, 96 запалов и взрывателей к ним, около 600 граммов взрывчатки, восемь охотничьих ружей и больше девяти тысяч боеприпасов разных калибров.

«Задержаны и переданы правоохранительным органам свыше 300 человек за административные и уголовные правонарушения, а также нарушение режима военного положения, в том числе установлено трое граждан, возможно причастных к пособничеству ВСУ», — сообщили в Росгвардии.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с профессиональным праздником.