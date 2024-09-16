Росгвардия уничтожила в лесном массиве в Курской области группу боевиков ВСУ

Спецназ Росгвардии совместно с представителями других силовых структур уничтожил группу украинских военных, пытавшихся спрятаться в лесополосе в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Местные жители сообщили правоохранительным органам, что в лесу рядом с одним из населенных пунктов находится группа украинских боевиков. Бойцы Росгвардии тут же прибыли на место и начали искать противника с помощью беспилотников.
Позже стало известно, что боевики выбрались из леса и зашли в населенный пункт. Спецназовцы начали их преследование, загнали в засаду и ликвидировали.
Ранее пресс-служба ведомства опубликовала кадры, на которых бойцы показали, как с помощью беспилотников вычисляют и помогают артиллеристам уничтожать позиции противника. В результате работы военных и спецслужб ВСУ несут значительные потери.
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