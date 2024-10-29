Росгвардия участвовала в ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

Росгвардия: в уничтоженной под Брянском ДРГ было до 10 боевиков ВСУ

Спецназ Росгвардии принял участие в ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. Видео боестолкновения опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«По ДРГ общей численностью около 10 человек были нанесены удары артиллерией Министерства обороны и FPV-дронами», — добавили в Росгвардии.

После огневого поражения ВСУ понесли потери и отступили вглубь своей территории. Позже операторы БПЛА Росгвардии выявили скопление живой силы в лесу и ангаре в Черниговской области.

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область утром 29 октября. Пограничники уничтожили четверых боевиков.