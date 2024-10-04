Росгвардия сбила беспилотник, подлетавший к Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сбить его удалось с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы. При падении дрон не сдетонировал, но раскололся на несколько частей. Саперы обезвредили заряд. Никто не пострадал.
Утром из-за теракта погиб сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий. Его автомобиль подорвали по заказу украинских спецслужб. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Губернатор области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал им помощь и призвал жителей быть внимательными.
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Росгвардия сбила беспилотник на подлете к Запорожской АЭС
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