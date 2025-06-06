Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Сотрудники Росгвардии пресекли теракт с использованием беспилотника на военном объекте в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы, охранявшие объект, заметили подозрительного человека, готовившего беспилотники. Его попытались задержать, однако мужчина открыл огонь. В перестрелке его ликвидировали.

При обыске у убитого нашли травматический пистолет, переделанный под боевые патроны, а на самих беспилотниках — гранаты РКГ-3.

Утром Министерство обороны сообщало, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над 12 областями, в том числе Московской, а также Республикой Крым. Кроме того, сбили три украинские управляемые ракеты «Нептун-МД».