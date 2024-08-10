Росгвардия присоединилась к ликвидации украинских диверсантов в приграничье

Росгвардия сообщила об участии в поиске и ликвидации диверсантов в зонах КТО

Подразделения Росгвардии участвуют в обеспечении режима контртеррористической операции в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ, защите важных объектов, охране правопорядка. Также силовики приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан.

В НАК предупредили, что Украина попыталась дестабилизировать обстановку в ряде регионов России, напомнил RT.

Решение о проведении КТО приняли 9 августа, Национальный антитеррористический комитет ввел его в трех областях. В них силовики будут чаще проверять документы, удостоверяющие личность, а также усилят охрану общественного порядка.

При въезде и выезде с территории начнут проводить досмотр физлиц и транспорта. Подробно с действующими ограничениями можно ознакомиться в материале 360.ru.