Росгвардия пообещала амнистию сдавшим оружие на нужды спецоперации

Владельцам оружия, добровольно сдавшим его на нужды спецоперации, пообещали амнистию за отдельные административные правонарушения. Об этом заявили в пресс-службе Росгвардии.

Там уточнили, что амнистия коснется только тех, чьи нарушения не повлекли за собой тяжких последствий. Уведомление можно подать прямо через сайт ведомства.

Ранее в подмосковном управлении ведомства напомнили о правилах хранения оружия. Делать это может только владелец. При транспортировке нужно иметь на оружие документы, по месту жительства хранить в запирающемся сейфе. Запрещается оставлять оружие в машине. Его утрата может повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность.