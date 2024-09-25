Росгвардия Подмосковья напомнила правила хранения и ношения оружия

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области рассказали о правилах хранения оружия и боеприпасов перед началом осеннего сезона охоты. Охота на копытную дичь в регионе стартует 1 октября, и представители правоохранительных органов напоминают, что владельцы оружия обязаны обеспечивать его сохранность.

Начальник отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР подполковник полиции Антон Фокин подчеркнул, что утрата огнестрельного оружия может привести к административной или даже уголовной ответственности. Он уточнил, что только владелец может хранить оружие, для чего необходимо иметь соответствующее разрешение. Важно обеспечивать условия хранения не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания.

При переноске оружия граждане должны иметь при себе удостоверение личности и разрешение на его хранение и ношение. Оружие должно находиться в запирающихся сейфах или металлических шкафах по месту жительства. Запрещено оставлять оружие в автомобиле.

Несоблюдение установленных правил влечет административные меры. Повторные нарушения в течение года могут привести к аннулированию разрешения на хранение и ношение оружия с последующим его изъятием.

Для незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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