Инженеры Росгвардии обезвредили часть снаряда РСЗО HIMARS у Курской АЭС

Росгвардия: часть снаряда РСЗО HIMARS обезвредили у Курской АЭС

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники Росгвардии обезвредили обломок ракеты РСЗО HIMARS, содержащий 180 неразорвавшихся поражающих элементов, недалеко от Курской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS упал в пяти километрах от атомной электростанции.

«Инженеры уничтожили снаряд на месте с помощью накладного заряда, соблюдая все меры безопасности», — отметили в пресс-службе.

В обезвреженном обломке содержалось 180 неразорвавшихся поражающих элементов, боевая часть снаряда углубилась в землю, добавили в Росгрвадии.

Ранее глава Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси после визита на Курскую АЭС завил, что продолжающиеся боевые действия в регионе привели к возникновению опасности ядерного инцидента на атомной электростанции. Он указал на активную зону реактора, которая не имеет защиты, что делает ее уязвимой для артиллерии и беспилотников.

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