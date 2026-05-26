МЧС показало робота, уничтожающего взрывные устройства на расстоянии 1,5 км

МЧС России представило на Международном форуме по безопасности в Подмосковье новый робототехнический комплекс «Моровей», предназначенный для дистанционного уничтожения взрывоопасных предметов. Как сообщило РИА «Новости» , техника способна работать на расстоянии до 1,5 километра.

Новейший робот уже применяли в Курской области. По словам инструктора Ногинского спасательного центра Олега Ямпольцева, «Моровей» используют для ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, включая авиабомбы и различные снаряды.

Робот подъезжает к опасному объекту, сбрасывает тротиловую шашку, после чего производит подрыв. Такая схема позволяет максимально обезопасить саперов при работе с боеприпасами.

Комплекс способен выполнять задачи на удалении до полутора тысяч метров, что существенно снижает риски для специалистов при разминировании и уничтожении опасных объектов.

Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая.