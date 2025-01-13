Спецназ Росгвардии обнаружил в Курской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ВСУ и ликвидировал ее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы зафиксировали РЛС в ходе воздушной разведки. Ее уничтожили точным ударом дрона-камикадзе.

Речь идет о станции AN/TPQ-48(V)2A, которую создали в США. Она предназначена для обнаружения, определения местоположения и классификации артиллерии, в основном минометов и пусковых установок неуправляемых реактивных снарядов.

Российские военные приступили к эвакуации жителей города Курахово. Мирные граждане рассказали спасителям об издевательствах солдат ВСУ. Некоторые признались, что украинские военнослужащие стреляли в них. Кроме того, они называли русскоговорящих жителей населенного пункта ждунами за то, что они надеялись на прибытие российской армии.