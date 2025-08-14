Из-за удара БПЛА по дому в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек

Из-за удара дрона по жилому дому в Ростове-на-Дону, по последним данным, пострадали 13 человек. Такую информацию озвучил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, состояние двоих оценивается как тяжелое.

«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В городской администрации РИА «Новости» сообщили, что после случившегося в Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС.

Вскоре после налета дрона в этом городе, стало известно об угрозе атаки беспилотников и в Краснодарском крае. Сейчас там объявлен режим беспилотной опасности.